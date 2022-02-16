Просыпается Зеленский утром — город пуст, а Россия не напала

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, опубликовал юмористическую зарисовку на тему ситуации на Украине, в частности эвакуации из Киева дипломатов и бегство олигархов из страны.
Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, опубликовал юмористическую зарисовку на тему ситуации на Украине, в частности эвакуации из Киева дипломатов и бегство олигархов из страны.
Свежие комментарии