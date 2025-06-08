Экипаж танка «Алеша» внесли в базу украинского «Миротворца»

Командира легендарного танка «Алеша» Расима Баксикова и трех членов экипажа Александра Левакова, Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева украинские националисты внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец», 8 июня сообщает РИА Новости.
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