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Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

Россия становится все более привлекательной страной для иностранных студентов

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Россия остается привлекательным направлением для иностранных студентов, большинство из которых положительно оценивают качество обучения и атмосферу в российских вузах.

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