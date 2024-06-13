«Спросите тысячу людей, для чего они живут. Никто не ответит правильно. Трудно бессмысленно жить. Отсюда и все нелепости жизни».
О смысле жизни
Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте Яна. Всё так, но не совсем. БЕСКОНЕЧНОСТЬ именно в самой ЦИКЛИЧНОСТИ, т.е. и Вселенная циклична в своём развитии и угасании. В "Изумрудной Скрижали" Гермеса Трисмегиста ясно сказано: ==="Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно. То, что находится внизу, аналогично (соответственно) тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи."=== И БЕСКОНЕЧНО существование МАТЕРИИ и ТОГО О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО( просто потому, что сказав "СЛОВО" мы создадим ОБРАЗ, который ограничит БЕЗГРАНИЧНОЕ). Человек, ДА! содержит частицу, что говорит о голографической сущности Вселенной, фрактальной в своём устроении. Именно для этого и необходимо ОБРАЗОВАНИЕ, чтобы уже в своём взрослении Человек мог ответить на единственный вопрос в своей жизни:"Кто Я?" Удачи.
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9 час.
алекс кузь
Все смыслы указаны с тз человека. Но , вот, социальные революции круто месят планы эволюции. И , обычно, бандит становится управленцем, офицер - священнослцжителем и т.д. обьемы опыта определят иерархию. Забитые в сапожники таланты, вновь, качнут социальые лифты для встряски. И вот, оно, зерно сепаратора перегонки опыта жизнедеятельности : частн собств тормозит развитие планов бытия.
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8 час.
В
Воробей
Мир задуман и непрерывно генерируется Творцом именно таким, какой может позволить отдельным индивидуумам воспринять Истину. А из этого логически и Смысл Жизни вытекает, по крайней мере для тех очень немногих, кто восприняли Истину. В следовании ему таковые индивидуумы имеют некоторую, хотя и очень скромную степень свободы. А все остальные проживают свои жизни согласно судьбам, которые полностью предопределены Сценарием. Каждая судьба определяет свой индивидуальный смысл жизни.
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55 мин.
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