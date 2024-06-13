О смысле жизни

Валерий Холодок

Здравствуйте Яна. Всё так, но не совсем. БЕСКОНЕЧНОСТЬ именно в самой ЦИКЛИЧНОСТИ, т.е. и Вселенная циклична в своём развитии и угасании. В "Изумрудной Скрижали" Гермеса Трисмегиста ясно сказано: ==="Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно. То, что находится внизу, аналогично (соответственно) тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи."=== И БЕСКОНЕЧНО существование МАТЕРИИ и ТОГО О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО( просто потому, что сказав "СЛОВО" мы создадим ОБРАЗ, который ограничит БЕЗГРАНИЧНОЕ). Человек, ДА! содержит частицу, что говорит о голографической сущности Вселенной, фрактальной в своём устроении. Именно для этого и необходимо ОБРАЗОВАНИЕ, чтобы уже в своём взрослении Человек мог ответить на единственный вопрос в своей жизни:"Кто Я?" Удачи.