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Велемудр. Мир тесен.

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О смысле жизни

О смысле жизни

«Спросите тысячу людей, для чего они живут. Никто не ответит правильно. Трудно бессмысленно жить. Отсюда и все нелепости жизни».

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Комментарии
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Валерий Холодок
Здравствуйте Яна. Всё так, но не совсем. БЕСКОНЕЧНОСТЬ именно в самой ЦИКЛИЧНОСТИ, т.е. и Вселенная циклична в своём развитии и угасании. В &quot;Изумрудной Скрижали&quot; Гермеса Трисмегиста ясно сказано: ===&quot;Истинно без всякой лжи, достоверно и в высшей степени истинно. То, что находится внизу, аналогично (соответственно) тому, что находится вверху. И то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи.&quot;=== И БЕСКОНЕЧНО существование МАТЕРИИ и ТОГО О КОМ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКАЗАНО( просто потому, что сказав &quot;СЛОВО&quot; мы создадим ОБРАЗ, который ограничит БЕЗГРАНИЧНОЕ). Человек, ДА! содержит частицу, что говорит о голографической сущности Вселенной, фрактальной в своём устроении. Именно для этого и необходимо ОБРАЗОВАНИЕ, чтобы уже в своём взрослении Человек мог ответить на  единственный вопрос в своей жизни:&quot;Кто Я?&quot; Удачи.
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