DOE’s Prometheus Bets $60 Million That AI Can Help Nuclear Get Out Of Its Own Way The Department of Energy is putting $60 million behind an effort to use AI to accelerate nearly every stage of nuclear deployment, from reactor design and licensing to manufacturing, construction, fuel fabrication, and operations.
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