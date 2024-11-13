Нижегородская область и китайская провинция Аньхой расширяют сотрудничество в сфере образования

Делегация провинции Аньхой Китайской Народной Республики во главе с директором департамента образования Цянь Гуйлуном прибыла в Нижний Новгород для обсуждения расширения сотрудничества в области образования.
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