Бонусы UFC Fight Night 256: Макки, Чан Хо Ли, Барбоса и Осборн получили по $50 тысяч

$50 тысяч за лучшее выступление вечера заработали: Риз Макки, Чан Хо Ли, Дион Барбоса, Оди Осборн. Отметим, что UFC не назвал лучший поединок вечера.
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