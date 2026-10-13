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В России до конца года введут в ПДД знак парковки для многодетных семей

В России до конца года введут в ПДД знак парковки для многодетных семей

Минтранс России планирует до конца текущего года подготовить изменения в правила дорожного движения (ПДД), предусматривающие введение нового дорожного знака парковки для многодетных семей.

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