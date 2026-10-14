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Царьград

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Трамп объявил о $4 млрд инвестиции Тайваня в проект Alaska LNG

Трамп объявил о $4 млрд инвестиции Тайваня в проект Alaska LNG

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тайвань инвестирует $4,4 млрд в проект Alaska LNG и закупить 30% сжиженного природного газа.

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