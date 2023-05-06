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В Хабаровском крае мусору дадут вторую жизнь

В Хабаровском крае мусору дадут вторую жизнь

С 28 апреля по 30 мая 2023 года Министерство образования и науки Хабаровского края с Министерством природных ресурсов края проводит ежегодный краевой конкурс творческих работ из твердых коммунальных отходов.

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