В Хабаровском крае мусору дадут вторую жизнь

С 28 апреля по 30 мая 2023 года Министерство образования и науки Хабаровского края с Министерством природных ресурсов края проводит ежегодный краевой конкурс творческих работ из твердых коммунальных отходов.
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