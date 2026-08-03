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Год разлуки после первой встречи и общая сцена: как Владимир Жеребцов и Анастасия Панина построили семью

Год разлуки после первой встречи и общая сцена: как Владимир Жеребцов и Анастасия Панина построили семью

Когда Анастасия Панина впервые исчезла из его жизни, испугавшись служебного романа, Владимир Жеребцов не стал торопить события.

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