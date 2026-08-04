ВС РФ нанесли удары ракетами «Оникс» по объектам в Одессе Сегодня Одесса стала целью очередной атаки со стороны ВС РФ.
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ВС РФ нанесли удары ракетами «Оникс» по объектам в Одессе Сегодня Одесса стала целью очередной атаки со стороны ВС РФ.
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