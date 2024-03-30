Похорошела Ницца при Макроне

Ну, Зоечка, половина твоего богатства сделана моими мозолистыми руками, и визу ты мне выправишь. Ах, Ницца, Ницца, когда же я тебя увижу? Лазурное море, и я на берегу его в белых брюках! Не глуп! Я-гениален! (с) Булгаков "Зойкина квартира".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Вы все сдохнете! Вы - пушечное мясо!»: Стримерша публично материт и оскорбляет бойцов СВО последними словами. Почему эта сво@@чь на свободе?
- РУССКИЕ ОБНУЛЯЮТ "МОЗГ НАТО": ПОЛЬША ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В НЕКРОЛОГАХ. "ИСКАНДЕР" НЕ ПОЩАДИЛ
- "Началось. Такого Россия еще не делала": Прилет по центрам принятия решения - верхушка задвухсотилась
Свежие комментарии