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В МИД КНР сообщили, что в результате удара по Одессе повреждено здание консульства Китая

Представители министерства иностранных дел Китайской Народной Республики сообщили о повреждении здания китайского консульства в Одессе в результате удара ракетами и беспилотниками российских войск по городу.

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