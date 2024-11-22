О главных трендах грядущих выборов в Госдуму рассказали в Екатеринбурге: кандидатам на заметку

О главных трендах выборных кампаний 2025–2026 годов зашла речь на уральском Дне политконсультанта, который прошел на площадке полпредства президента УрФО под эгидой Российской ассоциации политических консультантов.
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