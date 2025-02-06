Минобороны РФ: ПВО уничтожила беспилотник «Shark» ВСУ над ДНР

Зенитчики постоянно меняют огневые позиции ПВО группировки войск «Центр» ВС РФ ликвидировала разведывательный беспилотник «Shark» украинской армии в небе над ДНР, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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