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Царьград

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67% жителей России поддержали идею сиесты на работе в жаркую погоду

67% жителей России поддержали идею сиесты на работе в жаркую погоду

Результат исследования отношения людей разного возраста к дневному отдыху удивил.67 % опрошенных жителей России хотят отдохнуть после обеда в жаркую погоду.

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