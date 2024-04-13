15 раз, когда люди в смс сказали всё как на духу

Может кто-то и не любит писать долгие смс, но переписка - это крайне удобная форма общения. Можно написать все, что вы хотите, в любой удобный момент, а собеседник так же ответит тогда, когда ему будет удобно.
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