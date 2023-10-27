«Армия для информационной войны с Россией»: Ходорковский потратил на бежавших от мобилизации соотечественников $4,2 млн

23 октября в Telegram-канале Михаила Ходорковского появилась публикация со ссылкой на Антивоенный комитет — некоммерческую организацию, основанную экс-владельцем ЮКОСа после начала военных действий России на Украине.
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