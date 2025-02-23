В России нет «антимигрантских» настроений, есть протест против террора, выдаваемого за «бытовуху»

Mikhail DELYAGIN Мигрантов, которые приезжают в Россию, можно разделить на две группы. Первая — те, кто хочет найти тут работу, вторые — сторонники политического исламизма или просто члены экстремистских объединений, для которых созданы невыносимые условия для жизни на родине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии