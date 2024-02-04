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Актер Алексей Агапов ушел из жизни людей через день после своего 50-летия

Алексей Агапов, российский актер, скончался на следующий день после своего 50-летия. Он получил образование в Пермском Государственном институте искусства и культуры по специальности “актер театра и кино” в 1998 году, а затем в Екатеринбургском Государственном театральном институте по специальности “режиссер драмы” в 2003 году.

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