Актер Алексей Агапов ушел из жизни людей через день после своего 50-летия

Алексей Агапов, российский актер, скончался на следующий день после своего 50-летия. Он получил образование в Пермском Государственном институте искусства и культуры по специальности “актер театра и кино” в 1998 году, а затем в Екатеринбургском Государственном театральном институте по специальности “режиссер драмы” в 2003 году.