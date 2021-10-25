Главная цель государственников. Кудрина начали поджимать

Алексей Кудрин. В силу всем понятных обстоятельств Чубайс больше не может претендовать на роль публичного лидера сислибов (системных либералов) и не способен переманить на свою сторону технократов.
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