Офицер ВСУ с московской пропиской: Украинский генерал оказался бывшим гражданином России. Получилось неудобно

Бригадный генерал ВСУ Владимир Шведюк, отвечающий за строительство укреплений на границе с Белоруссией и Приднестровьем, оказался тесно связан с Россией.
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