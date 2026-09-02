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Царьград

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Офицер ВСУ с московской пропиской: Украинский генерал оказался бывшим гражданином России. Получилось неудобно

Офицер ВСУ с московской пропиской: Украинский генерал оказался бывшим гражданином России. Получилось неудобно

Бригадный генерал ВСУ Владимир Шведюк, отвечающий за строительство укреплений на границе с Белоруссией и Приднестровьем, оказался тесно связан с Россией.

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