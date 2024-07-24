IZ: для российских бойцов разработают приложение с интерактивными картами

Научно-производственное объединение «Двина» разработало специальное приложение «Комплекс повышения осведомленности» (КПО-А) для российских бойцов, предназначенное для использования на планшетах с операционной системой Android.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии