ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до двух млрд рублей в год

Сотрудники ФСБ и МВД России совместным усилиями пресекли деятельность межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое изготавливало и реализовывало в оптовых масштабах поддельные купюры номиналом 5000 рублей.
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