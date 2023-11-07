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ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до двух млрд рублей в год

ФСБ и МВД выявили фальшивомонетчиков, сбывавших до двух млрд рублей в год

Сотрудники ФСБ и МВД России совместным усилиями пресекли деятельность межрегионального организованного преступного сообщества (ОПС), которое изготавливало и реализовывало в оптовых масштабах поддельные купюры номиналом 5000 рублей.

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