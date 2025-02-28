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  • Егор Горшков
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    Сбер конечно в плане эквайринга и бесконтактных платежей совершил просто напросто эволюцию над самим собой, молодцы.Сбербанк запускае...

Кредиты в России: 62% граждан считают их опасными для бюджета

Кредиты в России: 62% граждан считают их опасными для бюджета

Граждане России все чаще выражают недовольство системой кредитования: 62% считают, что кредит – это прямой путь в долговую яму, выяснил Superjob в опросе 2500 экономически активных россиян из всех регионов страны.

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