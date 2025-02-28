Кредиты в России: 62% граждан считают их опасными для бюджета

Граждане России все чаще выражают недовольство системой кредитования: 62% считают, что кредит – это прямой путь в долговую яму, выяснил Superjob в опросе 2500 экономически активных россиян из всех регионов страны.
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