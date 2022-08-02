Военное обозрение

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Представитель ГУР Минобороны Украины: Есть определённый уровень консультаций нашей и американской разведок перед использованием РСЗО HIMARS

Представитель ГУР Минобороны Украины: Есть определённый уровень консультаций нашей и американской разведок перед использованием РСЗО HIMARS

В интервью британским журналистам представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий фактически подтвердил информацию о том, что использование универсальных ракетных установок HIMARS осуществляется ВСУ «в тесном контакте» с американцами.

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