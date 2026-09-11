Сотрудники ГКУ «Московская безопасность» напомнили детям главные правила безопасности

Сотрудники ГКУ «Московская безопасность» по ЮЗАО и СЗАО приняли участие в акции ГАИ «Снова в школу». Профилактическое мероприятие проходило в Москве с 31 августа по 9 сентября.
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