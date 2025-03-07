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МО РФ рассказало о летчице Сыртлановой, совершившей 780 боевых вылетов

МО РФ рассказало о летчице Сыртлановой, совершившей 780 боевых вылетов

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало архивные документы о Герое Советского Союза гвардии старшем лейтенанте Магубе Сыртлановой, которая в составе 46-го гвардейского ночного бомбардировочного Таманского авиаполка совершила около 780 боевых вылетов.

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