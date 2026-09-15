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Роналду может купить клуб «Аль-Наср», за который выступает

Роналду может купить клуб «Аль-Наср», за который выступает

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может стать совладельцем саудовского клуба. По информации DAZN Portugal, Роналду и ещё четыре инвестора готовят предложение о покупке, каждая сторона внесёт инвестицию в размере минимум €92 млн.

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