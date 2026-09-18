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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Оренбурга» Татаев про 0:0: «С «Краснодаром» мы потеряли два очка. Они были в шоке и не знали, что делать»

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев оценил ничью с «Краснодаром» (0:0) в 9-м туре РПЛ. «Мы потеряли два очка, могли выиграть спокойно.

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