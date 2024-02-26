Выселение не поддержавших СВО жителей Запорожья: последствия военной операции для региона Ольга ВайленкоСогласно интервью губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, местные власти были вынуждены принимать решение о выселении жителей, не поддерживавших российскую СВО, проводимую на территории Украины.