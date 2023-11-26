Песков: РФ надеется, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ОДКБ не теряет своих позиций по необходимости на политической арене, а также добавил, что РФ надеется, что Армения со временем полноценно вступит в него снова.
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