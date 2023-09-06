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«Хоть продавай квартиру из-за этой соседки!»

«Хоть продавай квартиру из-за этой соседки!»

— Мы с мужем пять лет к покупке этой квартиры шли, – рассказывает двадцативосьмилетняя Ангелина. – Деньги копили на первоначальный взнос, все премии, подарки, подработки складывали в кучку.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Конечно  ,  если  жена  беременная  и  не  подпускает   к  себе  ,  прекрасная  соседка  устроит  мужу  половую  *консумацию  *...  А  что  делать  мужику  ?  К  Дусе  Кулаковой  обращаться  ,  имея  жену...
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16 час.
Владимир Петров
Можно и к Дусе. Ради здоровья жены и будущего ребёнка. А можно конспиративно и соседке вдуть.
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9 час.
Юрий
чО за фигня , какая то дуся .....беременные очень даже хорошо занимаются сексом , порой даже лучше чем не беременные, а статья для наивных дурочек - не знает что делать  )))) если у соседки все вываливается - встречай его голой тогда , возбуждай, затрахай так что бы не мог молоток в руках держать  !! и вся проблема разрешится, не хрен сопли по столу размазывать ....
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6 час.

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