«Хоть продавай квартиру из-за этой соседки!»

Конечно , если жена беременная и не подпускает к себе , прекрасная соседка устроит мужу половую *консумацию *... А что делать мужику ? К Дусе Кулаковой обращаться , имея жену...

Юрий

чО за фигня , какая то дуся .....беременные очень даже хорошо занимаются сексом , порой даже лучше чем не беременные, а статья для наивных дурочек - не знает что делать )))) если у соседки все вываливается - встречай его голой тогда , возбуждай, затрахай так что бы не мог молоток в руках держать !! и вся проблема разрешится, не хрен сопли по столу размазывать ....