— Мы с мужем пять лет к покупке этой квартиры шли, – рассказывает двадцативосьмилетняя Ангелина. – Деньги копили на первоначальный взнос, все премии, подарки, подработки складывали в кучку.
«Хоть продавай квартиру из-за этой соседки!»
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Конечно , если жена беременная и не подпускает к себе , прекрасная соседка устроит мужу половую *консумацию *... А что делать мужику ? К Дусе Кулаковой обращаться , имея жену...
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16 час.
Владимир Петров
Можно и к Дусе. Ради здоровья жены и будущего ребёнка. А можно конспиративно и соседке вдуть.
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9 час.
Юрий
чО за фигня , какая то дуся .....беременные очень даже хорошо занимаются сексом , порой даже лучше чем не беременные, а статья для наивных дурочек - не знает что делать )))) если у соседки все вываливается - встречай его голой тогда , возбуждай, затрахай так что бы не мог молоток в руках держать !! и вся проблема разрешится, не хрен сопли по столу размазывать ....
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6 час.
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