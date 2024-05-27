Да какая разница, легитимный-нелигитимный. Его уже просто нет в ближайшем будущем.

Валерий Фоменков

Был псевдопрезидентом, теперь стал ещё и бывшим. По сути, Зеленский - это гауляйтер. Так назывался временно исполняющий обязанности, назначенный хозяевами. Во времена Великой Отечественной войны хозяевами считали себя гитлеровские фашисты, сегодня - это американские фашисты. А обязанность Заленского, который абсолютно ничего самостоятельно не решает - строго следовать распоряжениям своего заокеанского Хозяина. В любом случае, Зеленского ожидает весьма незавидное будущее.