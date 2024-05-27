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"Все адекватные люди": Зеленский дал странный ответ на вопрос о своей легитимности

"Все адекватные люди": Зеленский дал странный ответ на вопрос о своей легитимности

Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда" "Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Да какая разница, легитимный-нелигитимный. Его уже просто нет в ближайшем будущем.
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22 час.
Валерий Фоменков
Был псевдопрезидентом, теперь стал ещё и бывшим. По сути, Зеленский - это гауляйтер. Так назывался временно исполняющий обязанности, назначенный хозяевами. Во времена Великой Отечественной войны хозяевами считали себя гитлеровские фашисты, сегодня - это американские фашисты. А обязанность Заленского, который абсолютно ничего самостоятельно не решает - строго следовать распоряжениям своего заокеанского Хозяина. В любом случае, Зеленского ожидает весьма незавидное будущее.
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21 час.
Eduard
Все это твои&quot;хозяева&quot;? В Конституции прописаны&quot;хозяева&quot;?
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13 час.

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