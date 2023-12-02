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ДИНАМО МОСКВА

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Хоккей — новым регионам!

Хоккей — новым регионам!

30 ноября 2023 года мастер спорта международного класса Мисхат Фахрутдинов, капитан хоккейной команды ПАО «Транснефть» Сергей Сорока, и другие представители ХК «Динамо» и ПАО «Транснфефть» стали гостями хоккейной школы «Дизель» в г.

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