Ученики из Нижегородского завершили регистрацию на ОГЭ

В столице завершилась регистрация на сдачу основного государственного экзамена (ОГЭ). Всего в столице зарегистрировались свыше 110 тысяч школьников, включая девятиклассников из Школы №1222 имени Маршала Советского Союза И.
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