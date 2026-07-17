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Аргументы и Факты

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В Архангельской области осудили подростка за убийство матери

В Архангельской области осудили подростка за убийство матери

Няндомский районный суд приговорил 17-летнего подростка к 6 годам 4 месяцам лишения свободы по делу об убийстве матери, совершенное с особой жестокостью, сообщает пресс-служба судов Архангельской области.

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