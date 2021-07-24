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На олимпийском боксерском турнире у российской сборной - первые потери. И такие досадные!

На олимпийском боксерском турнире у российской сборной - первые потери. И такие досадные!

К сожалению, первый день приносит России не только победы и медали, но и обидные поражения. Участница боксерского турнира Саадат Далгатова долго и напряженно готовилась к Олимпиаде, но сразу потерпела поражения и вылетела из многодневной борьбы за медали.

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