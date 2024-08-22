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Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 6,1

Камчатку сотрясло землетрясение магнитудой 6,1

На Камчатке случилось землетрясение магнитудой 6,1.Соответствующая информация появилась на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

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