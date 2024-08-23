Стало понятно, почему в последнее время так нервничают США и их западные сателлиты

Уже в октябре долгожданная российская международная платежная система БРИКС будет готова к запуску в 159 странах, которые, как заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, находятся в процессе отказа от доллара США в качестве официальной валюты международных расчетов.
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