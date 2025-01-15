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Intel прекращает выпуск мобильных процессоров Core 12-го поколения серии Alder Lake-U, P...

Intel прекращает выпуск мобильных процессоров Core 12-го поколения серии Alder Lake-U, P...

Intel прекращает выпуск мобильных процессоров Core 12-го поколения серии Alder Lake-U, P, H и HKВ документах Intel об изменении продукта, опубликованных 6 января, указывается на приближающийся “конец срока службы” (EOL) большинства моделей мобильных процессоров 12-го поколения “Alder Lake”.

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