Intel прекращает выпуск мобильных процессоров Core 12-го поколения серии Alder Lake-U, P, H и HKВ документах Intel об изменении продукта, опубликованных 6 января, указывается на приближающийся “конец срока службы” (EOL) большинства моделей мобильных процессоров 12-го поколения “Alder Lake”.
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