Петанк: впервые на ´Белшине´.

Петанк - активная игра, имеющая долгую историю. Благодаря доступности и возможности соревноваться практически на любой поверхности, с каждым годом она приобретает все большую популярность, привлекает насыщенностью и непредсказуемостью финала.
Петанк - активная игра, имеющая долгую историю. Благодаря доступности и возможности соревноваться практически на любой поверхности, с каждым годом она приобретает все большую популярность, привлекает насыщенностью и непредсказуемостью финала.
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