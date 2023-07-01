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Петанк: впервые на ´Белшине´.

Петанк: впервые на ´Белшине´.

Петанк - активная игра, имеющая долгую историю. Благодаря доступности и возможности соревноваться практически на любой поверхности, с каждым годом она приобретает все большую популярность, привлекает насыщенностью и непредсказуемостью финала.

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