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Увольнение по собственному желанию заменили на «утрату доверия»: суд поддержал позицию прокуратуры Илекского района

Увольнение по собственному желанию заменили на «утрату доверия»: суд поддержал позицию прокуратуры Илекского района

В Илекском районе суд апелляционной инстанции удовлетворил иск прокурора об изменении формулировки увольнения заместителя главы администрации — вместо «по собственному желанию» в документах теперь значится «в связи с утратой доверия».

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