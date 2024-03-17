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Пронедра

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Планируется запретить использование Telegram на рабочих компьютерах украинским госслужащим

Планируется запретить использование Telegram на рабочих компьютерах украинским госслужащим

Планируется запретить использование Telegram на рабочих компьютерах украинским госслужащим Ирина ОрлонскаяВ Киеве рассматривают возможность запрета использования мессенджера Telegram на рабочих компьютерах государственных служащих, которые имеют доступ к государственной тайне.

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