Спасатели вынесли более 250 кубометров обрушившихся конструкций в Красногорске

Спасатели продолжают работу на месте завалов в Crocus City Hall. Специалисты аэромобильных группировок отряда Центроспас и центра «Лидер» разобрали и вынесли более 250 кубометров обрушившихся конструкций, сообщили в пресс-службе МЧС России.