Спасатели вынесли более 250 кубометров обрушившихся конструкций в Красногорске

Спасатели продолжают работу на месте завалов в Crocus City Hall. Специалисты аэромобильных группировок отряда Центроспас и центра «Лидер» разобрали и вынесли более 250 кубометров обрушившихся конструкций, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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