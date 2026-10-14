РТК-ЦОД и ИИТ интегрировали платформу Токеон с ЕСИА для ускорения цифровой идентификации

РТК-ЦОД совместно с «Инфотекс Интернет Траст» (ИИТ) успешно подключили платформу цифровых финансовых активов Токеон к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), обеспечив отказоустойчивую IT-инфраструктуру и защищённый шлюз для взаимодействия с государственными информационными системами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Супер-Эль-Ниньо м...
- Госдума рассмотри...
- Nvidia может войт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым