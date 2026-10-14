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Регионы России

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РТК-ЦОД и ИИТ интегрировали платформу Токеон с ЕСИА для ускорения цифровой идентификации

РТК-ЦОД и ИИТ интегрировали платформу Токеон с ЕСИА для ускорения цифровой идентификации

РТК-ЦОД совместно с «Инфотекс Интернет Траст» (ИИТ) успешно подключили платформу цифровых финансовых активов Токеон к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), обеспечив отказоустойчивую IT-инфраструктуру и защищённый шлюз для взаимодействия с государственными информационными системами.

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