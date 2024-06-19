Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    А сантехник Петрович запустил петинг в общественном транспорте.Компания из Санкт...
  • Сергей Андросов
    Чем бы дитя не тешилось! Выдать им трехколёсные велосипеды, пусть гоняют, всё равно толку нет!В России могут по...
  • Харченко Александр
    Стала на козу похожаРоссийская поп-пе...

Один из террористов, захваченных в ростовском СИЗО, выжил после нападения

Один из террористов, захваченных в ростовском СИЗО, выжил после нападения

В результате нападения шести заключенных на следственный изолятор (СИЗО) в Ростове-на-Дону один из них выжил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Не надо было с упырями корешиться. Дырка в голове у него давно: то скинхедом был, то с чурбанами скорешился. Думаю, не выживет: зачем ему выживать? Для &quot;Чёрного дельфина&quot;?
Ответить
13 час.
Александр Котов
Надо бы добить его.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх