Джей Би Бикерстафф: «Наши парни завоюют уважение лиги, и я буду защищать их в процессе»

Центровой получил неспортивный фол 2-й степени во второй 12-минутке. Матч «Пистонс» с «Пэйсерс» (119:133) прошел в нервной обстановке, были выданы 6 технических замечаний, 4 из которых пришлись на «Детройт».
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