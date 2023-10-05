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Губернатор Забайкалья Осипов спас кота от бродячих собак

Губернатор Забайкалья Осипов спас кота от бродячих собак

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов спас бездомного кота от стаи собак на улице в Чите.Глава региона возвращался с официального мероприятия, приуроченного ко Дню учителя, который проходил в центре «Эврика».

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