Губернатор Забайкалья Осипов спас кота от бродячих собак

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов спас бездомного кота от стаи собак на улице в Чите.Глава региона возвращался с официального мероприятия, приуроченного ко Дню учителя, который проходил в центре «Эврика».
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